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Vakıf Katılım, Kayseri Şeker’e kalkan oldu

Kayseri Şeker’e bağlı iştiraklerin sigorta işlemlerinin Bereket Sigorta Acentesi olan Vakıf Katılım tarafından sigortalanması konusunda anlaşmaya varılarak imzalar atıldı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:53
Vakıf Katılım, Kayseri Şeker’e kalkan oldu

 Yeni Akit  Ankara 

Bereket Sigorta, Vakıf Katılım’la birlikte Kayseri Şeker’e kalkan oldu. Sigorta anlaşması kapsamında 31 Ocak 2019 Perşembe günü Kayseri’de düzenlenen imza törenine, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ve diğer yetkililer katıldı.

Kayseri Şeker ile birlikte çalışmak bizi memnun etti

Çalışma prensipleri dâhilinde tüm yatırımlarını faizsiz enstrümanlara yapmakta olduklarını, en önemli ilke olarak bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine azami özen gösterdiklerini belirten Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör; “Kasko, trafik, yangın, mühendislik, tarım, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, hukuksal koruma, oto dışı kaza, DASK ve sorumluluk sigortaları da dâhil tüm branşlarda faaliyet gösteren, kurulduğu günden itibaren teknolojiyi en iyi kullanan şirketlerden birisidir. Kayseri Şeker gibi kurumsal bir firma ile sigorta hizmetleri konusunda acentemiz Vakıf Katılım üzerinden birlikte çalışmak bizleri de memnun etmiştir” diye konuştu.

İmza kooperatifçilik açısından önemli

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da imza töreni sonrasında yaptığı konuşmada; “Bereket Sigorta 13.01.2017 tarihinde imzalanan satış ve hisse devir sözleşmesi ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne devredilmiş bir kurumdur. Böyle önemli bir kurumun bizim gibi bir çiftçi kuruluşu olan ve hissesinin çoğunluğu da Kayseri Pancar Kooperatifi’ne ait olan iki kooperatif kuruluşunun sigorta hizmetleri konusunda hizmet alım sözleşmesi imzalaması, kooperatifçilik açısından da önem arz etmektedir. Bereket Sigorta’nın yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla sigorta sektörüne yeni bir boyut getireceğine inanıyoruz” dedi.

Önemli bir projeye imza attık

Katılım bankacılığı sektörünün en genç üyesi olduklarını ve kısa dönemde yaptıkları çalışmalar ile sektörde önemli oyuncular arasında yer almayı başardıklarını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ise; “Sigorta sektörü katılım bankacılığının gelişmesi açısından önemli bir alan. Bu noktada sektörün (Tekafül Sigortacılığı/Faizsiz Sigortacılık) önemli oyuncularından olan Bereket Sigorta’nın bir acentesi olarak bugün bu prensipler dahilinde önemli bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha da gelişmesini umduğum bu birlikteliğin taraflar için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:53
  1. Ankara
  2. Bereket Sigorta
  3. Vakıf Katılım
  4. Kayseri Şeker
  5. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay
  6. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer
  7. Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez
  8. Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör
  9. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş
  10. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
  11. Katılım bankacılığı
  12. Tekafül Sigortacılığı
  13. Faizsiz Sigortacılık

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