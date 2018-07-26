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Vakıf Katılım İzmir’de 2. şubesini açtı

Vakıf Katılım’ın Fevzi Paşa Bulvarı’ndaki Konak Şubesi törenle hizmete açıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:37
Vakıf Katılım İzmir’de 2. şubesini açtı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım’ın 35 ilde 76 şubeye ulaştığına dikkati çekerek, 100 şube açıp, bin 200 çalışan istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi. İzmir’de ikinci şubelerini açtıklarını belirten Göktaş, “İzmir’de hızlı bir şekilde şubeleşmeye devam ediyoruz. Şimdi Karabağlar’daki şubemizin de yerini tuttuk. 3. şube ile Karabağlar’da İzmir’e hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi. Göktaş, İzmir’den topladıkları kaynağı yine bu kentte değerlendireceklerini dile getirerek, “İzmir’in iş adamlarına sanayicilerine ihtiyaç duydukları anda destek olacağız. Faizsizlik ilkesi dahilinde bizimle çalışmak isteyen İzmirli iş adamlarımıza kapımız açık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bankacılık sektöründe katım bankalarının pazar payının yüzde 5 civarında olduğunu kaydeden Göktaş, “Konvansiyonel bankaların, özellikle uluslararası bankaların İslami bankacılık penceresi açıyor olmaları, bu pazar payının daha da artacağını gösteriyor. Onların beklentisi de bizimkisi de aynı doğrultuda, hem Türkiye’de hem dünyada İslami bankacılığın pazar payı her geçen gün artacak” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:37
  1. İzmir
  2. Vakıf Katılım Bankası
  3. izmir
  4. şube

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