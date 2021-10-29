Vakıf Katılım Erzincan OSB’yle protokol imzaladı

Protokolle OSB üyelerinin bankanın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilmeleri, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilmelerinin yolu açıldı.

Üretenin yanında

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ’lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var” dedi. Göktaş, şunları söyledi: “Gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmalarından geçiyor. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanlarında olduk. Özellikle pandemi döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Desteğimiz sürecek

Şubemizin Erzincan OSB’yle imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. OSB üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimize olan desteğimizi sürdürecek, onların farklı projelerle ve faaliyetlerle kalkınmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize bekliyoruz.”