  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vakıf Katılım, altın ve gümüşte liderliğini sürdürüyor
Ekonomi

Vakıf Katılım, altın ve gümüşte liderliğini sürdürüyor

Vakıf Katılım, 2020 yılında Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında (KMTP) en fazla altın ve gümüş işlem hacmine sahip finansal kuruluş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:50:00 -
Vakıf Katılım, altın ve gümüşte liderliğini sürdürüyor

2020 yılında 160 ton altın ve 400 ton gümüş işlemi gerçekleştirerek, 2019 yılına kıyasla işlem hacimlerini altında 2,5 katına, gümüşte ise 1,6 katına çıkartan Vakıf Katılım, bu sonuçla Borsa İstanbul KMTP’de “piyasa yapıcılık unvanını” ve liderliğini korumuş oldu.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, oldukça zor geçen bir seneyi, ortaya koydukları faaliyetler neticesinde son derece başarılı bir şekilde kapattıklarını belirtti.

Türkiye’nin milli altın kurumu olma projeksiyonu doğrultusunda emin adımlar atmaya kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, “Bu gayretlerimiz, 2019 senesinde olduğu gibi 2020 yılında da en fazla altın ve gümüş işlem hacmine sahip finansal kuruluş olmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz işlem hacmini daha da yukarılara taşımak”

İkram Göktaş, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin yayımladığı rapora göre, 2020 yılı Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 6 ton külçe altın ihracatı hacmi ile de “En fazla altın ihracatı yapan finansal kuruluş” olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Araştırmalara göre Türkiye’de yastık altında 330 milyar dolarlık altın olduğu tahmin ediliyor. Bu 5 bin tonluk bir yastık altı altın büyüklüğü anlamına geliyor. Ülke ekonomisine hiçbir katkı sunmayan, ciddi bir finansal kaynak niteliği taşıyan bu atıl durumdaki altınların hem bireylerin hem de ülke ekonomimizin refahı için doğru yönetilmesi oldukça önem arz ediyor. Vakıf Katılım olarak bu bakış açısından hareketle altın alanındaki çalışmalarımızı büyük bir sorumlulukla yürütüyoruz. Hedefimiz sene sonuna kadar altın ve gümüş işlem hacmini daha da yukarılara taşımak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Sarıgül ittifak kararını duyurdu
Siyaset

Mustafa Sarıgül ittifak kararını duyurdu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm Türkiye ile ittifak yapacaklarını belirterek, "Hiçbir bölge, mezhep, kültür farkı..
HDP’de çatlak büyüyor! Ayhan Bilgen’e cevap geldi
Siyaset

HDP’de çatlak büyüyor! Ayhan Bilgen’e cevap geldi

2 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Kars Belediyesi Eski Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in yeni parti kuracağı söylemlerine ..
Skandal görüntülerle ilgili sıcak gelişme
Gündem

Skandal görüntülerle ilgili sıcak gelişme

Hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynadıkları görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay