Vakıf Katılım 91. şubesini Osmaniye’de açtı
Vakıf Katılım, Osmaniye'de açılışı gerçekleşen yeni şubesiyle birlikte Türkiye çapındaki 91. şube sayısına ulaşmış oldu.14 Şubat 2019 Perşembe 11:17
Vakıf Katılım’ın Türkiye çapındaki 91. şubesi Osmaniye’de hizmete açıldı. Cevdet Sunay Caddesi’nde hizmet verecek şubenin açılış törenine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğmuş, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban ile kamu kurum temsilcileri katıldı.
İkram Göktaş, Türkiye’nin en genç katılım bankalarından birisi olduklarını söyledi. Göktaş, “İnşallah gerek Osmaniye’den gerek diğer büyük illerden topladığımız fonları, Osmaniye’nin ekonomisinde değerlendirmek isteriz” diye konuştu. Göktaş, “2019 yılında inşallah 110 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
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