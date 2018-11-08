Vakıf Emeklilik’ten gençlere özel avantajlı “Genç BES”

Vakıf Emeklilik, 18 – 25 yaş arasındaki gençlere özel ürünü Genç BES’i sundu. “Genç BES”, sağladığı ek avantajlarla sektörde öne çıkıyor. Gençler, ayda 74 TL’den başlayan küçük birikimlerle kendilerini geliştirebilecekleri ayrıcalıklarla dolu Genç BES paketine dâhil olacak.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, amaçlarının gençleri tasarrufa teşvik etmek olduğunu belirterek, “Ülkemizde 15-19 yaş aralığında yaklaşık 6,6 milyon; 20 – 24 yaş aralığında ise 6,3 milyon genç bulunuyor. Nüfusumuzdaki genç yoğunluğuna rağmen 25 yaş altı BES katılımcılarının oranı yüzde 5,2 civarında ve bu oran bizce çok düşük seviyede. Gençlerimiz gelecek kaygısı yaşamadan bugünden kendilerini güvende hissetsinler istiyoruz. Bu sebeple ek faydalarla dolu emeklilik planımız olan Genç BES’i hazırladık ve bu ürünümüzün gençler arasında büyük ilgi göreceğini düşünüyorum” diye konuştu.