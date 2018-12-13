Vakıf Emeklilik ile ‘zamanda yolculuk’

Bireysel Emeklilik sektörünün öncü şirketi Vakıf Emeklilik’in sektörde farkındalığı ve katılımı artırmak amacıyla geçen yıl başlattığı Zaman Makinası Projesi, İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen roadshowlarla bu yıl da yolculuğuna devam etti. Vakıf Emeklilik ile yapacakları birikimlerinin 30 yıl sonra kendilerine nasıl bir gelecek sağladıklarını ziyaretcilerine 1,5 dakikalık VR deneyimiyle yaşatan Türkiye’nin ilk Zaman Makinası, üç ilde de yoğun ilgi gördü. Zaman Makinası, ziyaretçilerine hayalini kurdukları emeklilik dönemini yaşattı. Zaman Makinası’nın bu yıl ki ilk durağı 23-24-25 Kasım tarihlerinde CEPA AVM (Ankara), 30 Kasım-1-2 Aralık tarihlerinde Optimum AVM (İzmir) ve son durağı 7-8-9 Aralık tarihlerinde Marmara Forum AVM (İstanbul) oldu.