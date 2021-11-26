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Yerel Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 1'i hemşire 4 yaralı
Yerel

Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 1'i hemşire 4 yaralı

Siirt Eruh yolu eski kapalı cezaevi kavşağında vakaya giden ambulansa hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada 1'i hemşire 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 21:01:00 -
Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 1'i hemşire 4 yaralı

Siirt'te vakaya giden ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i hemşire 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt Eruh yolu eski kapalı cezaevi kavşağında meydana geldi. Vakaya giden ambulansa hafif ticari araç çarptı. Kazada 1’i hemşire 4 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

 

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına an be an kaydedildi.

İnceleme başlatıldı

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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