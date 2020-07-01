Vakalar arttı Piyasalar gerildi

Nevzat Orbay

Küresel piyasalar, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin artan ikinci dalga endişeleri ile haftaya negatif başladı. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 10 milyon 150 bini geçerken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı. ABD’de, işletmelerin açılması sonrası özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarındaki hızlı artışların yanı sıra Çin’de halen yeni vakaların görülmesi salgında ikinci dalga endişelerini artırdı.

Endeksler dalgalandı

Geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerdeki toparlanma işaretlerinden destek bulan pay piyasaları ise haftanın ikinci yarısında pandemi riski fiyatlamalarının etkisini artırmasıyla negatife dönmüştü.

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere merkez bankalarının teşviklerine karşın geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1 ila 4 arası düşüşler kaydeden dünya borsaları, yeni haftaya da Asya piyasalarında negatif başladı. Cuma günü ABD’de Dow Jones endeksi yüzde 2,84, S&P 500 endeksi yüzde 2,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da Avrupa Merkez Bankası’nın, Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlatmasına karşın hafta genelinde satıcılı bir seyir izlendi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Japonya’da açıklanan perakende satışlar verisinin yüzde 12,3 ile beklentilerin üzerinde daralması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.

Brent petrolün varili 40 doları aştı

Cuma günü 41,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varili, dün öğle saatlerinde 41,62 dolardan işlem gördü. Piyasa çevreleri, tüm bu gelişmeler ışında liderlerin açıklamaları piyasalar üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyorlar.