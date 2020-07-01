  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Vakalar arttı Piyasalar gerildi

COVİD- 19’la mücadele kapsamında ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken dünya kamuoyunun alması gereken pratik tedbirlerin yeterince uygulanmaması ve buna bağlı olarak vaka sayılarındaki artış piyasalarda negatif etki oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:15:00 -
Vakalar arttı Piyasalar gerildi

 Nevzat Orbay 

Küresel piyasalar, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin artan ikinci dalga endişeleri ile haftaya negatif başladı. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 10 milyon 150 bini geçerken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı. ABD’de, işletmelerin açılması sonrası özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarındaki hızlı artışların yanı sıra Çin’de halen yeni vakaların görülmesi salgında ikinci dalga endişelerini artırdı.

Endeksler dalgalandı

Geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerdeki toparlanma işaretlerinden destek bulan pay piyasaları ise haftanın ikinci yarısında pandemi riski fiyatlamalarının etkisini artırmasıyla negatife dönmüştü.

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere merkez bankalarının teşviklerine karşın geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1 ila 4 arası düşüşler kaydeden dünya borsaları, yeni haftaya da Asya piyasalarında negatif başladı. Cuma günü ABD’de Dow Jones endeksi yüzde 2,84, S&P 500 endeksi yüzde 2,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da Avrupa Merkez Bankası’nın, Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlatmasına karşın hafta genelinde satıcılı bir seyir izlendi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Japonya’da açıklanan perakende satışlar verisinin yüzde 12,3 ile beklentilerin üzerinde daralması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.

Brent petrolün varili 40 doları aştı

Cuma günü 41,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varili, dün öğle saatlerinde  41,62 dolardan işlem gördü. Piyasa çevreleri, tüm bu gelişmeler ışında liderlerin açıklamaları piyasalar üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyorlar.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı