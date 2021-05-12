Vaka sayısı gün be gün düşüyor! Tam kapanmanın meyvelerini topluyoruz

12 Mayıs Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka sayısı gün be gün geriliyor

Buna göre; 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü 228 bin 192 test yapılırken, 13 bin 29 yeni vaka, bin 496 da yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, 232 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 35 bin 167 hasta da iyileşti.

Dünün verileri