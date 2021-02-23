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Sağlık Vaka sayısı 9 bini aştı! İşte koronavirüs tablosu
Sağlık

Vaka sayısı 9 bini aştı! İşte koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 21:00:00 - 2021-02-23 21:20:55
Vaka sayısı 9 bini aştı! İşte koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 75 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 107 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

23 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 213’e yükseldi.

Toplamda 32 milyon 560 bin 732 test yapıldı. Bugün yapılan 123 bin 734 testten, 9 bin 107 yeni vaka sayısı, 633 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 655 bin 633 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 546 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 534 bin 996’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 185 olduğu açıklandı.

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Yorumlar

İsa Mesih

Bu kafayla ülkeyi perişan edecek bu hükümet biil gatesle beraber çalışıyorlar ne de olsa okul açamaz bunlar yasaklara ülke mafvoluyor
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