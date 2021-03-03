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Sağlık Vaka sayısı 10 binin üzerinde! İşte güncel korona tablosu
Sağlık

Vaka sayısı 10 binin üzerinde! İşte güncel korona tablosu

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 3 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 19:17:00 - 2021-03-03 19:59:32
Vaka sayısı 10 binin üzerinde! İşte güncel korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 520 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

3 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 771’e yükseldi.

11 bin 520 yeni vaka sayısı

Toplamda 33 milyon 578 bin 861 test yapıldı. Bugün yapılan 138 bin 18 testten, 11 bin 520 yeni vaka sayısı, 689 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 734 bin 836 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 191 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 593 bin 264’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 224 olduğu açıklandı.

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