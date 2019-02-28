''Vahşi'' lakaplı 3 ABD askeri öldürüldü
Taliban, ABD askerlerinin içinde ''Vahşi kumandan'' olarak bilinen ''Mervis'' lakaplı askeri 3 korumasıyla beraber öldürüldü.28 Şubat 2019 Perşembe 17:03
Afganistan'ın yüzde 50'sinde hakimiyet sağlayan ve ABD'yi müzakerelere zorlayan Taliban İslam Emirliği Hareketi bölgede ABD'ye karşı operasyonlarını sürdürüyor.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in güney komşusu olan Logar ilinde Taliban güçleri ABD'nin özel kuvvetler aracını hedef aldı.
Saldırıda ABD askerlerinin içinde ''Vahşi kumandan'' olarak bilinen ''Mervis'' lakaplı askeri 3 korumasıyla beraber öldürüldü.
Öldürülen ABD askerlerinin cenazeleri ABD'nin Kunduz vilayetindeki askeri üsse götürüldüğü öğrenildi.
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