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Dünya Vahşetin izleri! 5 tane daha bulundu
Dünya

Vahşetin izleri! 5 tane daha bulundu

Libya'da darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune'deki Rabta toplu mezar kazı alanında bulunan beş yeni mezardan cesetler çıkartıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:28:00 -
Vahşetin izleri! 5 tane daha bulundu

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Terhune kentindeki Rabta toplu mezar kazı bölgesinde beş yeni mezarın daha bulunduğu ve buralardan cesetler çıkartıldığı duyuruldu. Bulunan yeni mezarlarda ulaşılan ceset sayısı ile ilgili detay verilmediği belirtildi.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumunun paylaştığı rakamlara göre, Terhune'deki toplu mezarlarda toplam vaka sayısı 74'e çıktı. Şu ana kadar toplu mezarlarda 60 ceset, 14 ceset parçasına ulaşıldığı ifade edilirken, kentteki toplu mezar kazı çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi..

Libya ordusu 25 Mart tarihinde başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu çerçevesinde 3 Haziran tarihinde başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da ise Terhune kentinde kontrolü ele geçirmişti.

Darbeci Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay devam eden saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasından sonra Libya makamları, şehirde ve çevresinde en az 14 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden de (UCM) yapılan açıklamada toplu mezarlarla ilgili UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı vurgulanmıştı.

Darbeci Hafter yanlısı Kaniyat milislerinin Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirdeki muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

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