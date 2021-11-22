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Yerel Vahşetin fotoğrafı: Köpeğin derisini yüzüp yol kenarına attılar
Yerel

Vahşetin fotoğrafı: Köpeğin derisini yüzüp yol kenarına attılar

Aydın'ın Didim ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, öldürdükleri köpeğin derisini yüzerek yol kenarına attılar.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 23:57:00 -
Vahşetin fotoğrafı: Köpeğin derisini yüzüp yol kenarına attılar

Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde bir köpeğin yüzülmüş derisini gören Nazlı Ekinci adlı vatandaş, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği'ni (DİHAD) aradı. Olay yerine giden dernek görevlileri, katledilen köpeğin yakınında bir de telef olmuş bir kedi görünce olayı Didim Asayiş Büro ekiplerine bildirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan DİHAD Başkanı Bilal Süren, “Didim 2. Koy mevkiinin karşısındaki çamlık alanda yürüyüşe çıkan Nazlı Ekinci hanımın bize telefonla ihbar etmesiyle olay yerine gittik. Bir köpeğin derisi yüzülerek katledildiğini aktarmıştı bize. Olay yerinde olan derinin hangi hayvan türüne ait olduğunu anlamaya çalıştık. İnceleme sonucu bir köpeğe ait olduğunu anladık. Gördüklerimiz karşısında şok olmuştuk. Derisi yüzülerek katledilen köpeğin yakın bölgesinde ölüm nedeni bilinmeyen bir de kedi ölüsü bulduk. Ortalıkta sadece yüzülen deri vardı, maalesef bedenine ulaşamadık. Bu vahşetin bilgisi hemen polise bildirildi. Daha sonra olay inceleme ekibiyle beraber barınak hekimlerine de bilgi verildi. Her kurum duyarlılık göstererek kısa sürede olay yerine geldiler. Didim Asayiş Büro Amirliğince soruşturma kapsamı genişletilerek, incelemeler yapılacak. Biz de olayın takipçisi olacağız. Hayvan hakları yasası yeterli değildir derken tam da bu nedenlerden dolayı diyorduk. Yaşam savunucuları olan bizler de bu caninin bulunması ve gerekli cezaya çarptırılması için takipte olacağız” ifadelerini kullandı.

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