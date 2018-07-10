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Vahşet! Yeni doğmuş bebeği bezle boğup çöpe attılar!

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir çöp konteynerinde, bezle boğularak öldürülmüş yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu

10 Temmuz 2018 Salı 15:20
Vahşet! Yeni doğmuş bebeği bezle boğup çöpe attılar!

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Ekşiliyurt Mahallesi Ortaca-Dalyan yolu üzerindeki çöp konteynerinde ölü bir bebeğin bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar sonrası olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptıkları ilk belirlemelere göre bebeğin birkaç saat önce dünyaya geldiği, göbek bağının henüz düşmediği belirlendi.

Yeni doğmuş kız bebek üzerinde yapılan ilk incelemede bezle boğularak öldürüldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:20
  1. Muğla
  2. Bebek
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