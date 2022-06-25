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Dünya Vahşet! Saldırganlar araçtaki 5 aylık bebeği öldürdü
Dünya

Vahşet! Saldırganlar araçtaki 5 aylık bebeği öldürdü

ABD’nin Chicago kentinde rastgele etrafa ateş açan silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 23:18:00 - 2022-06-25 23:21:47
Vahşet! Saldırganlar araçtaki 5 aylık bebeği öldürdü

ABD’nin Chicago kentinde silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü.

ABD’nin Chicago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu.

5 aylık bebek hayatını kaybetti

Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin ardından yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soruşturma sürüyor

Chicago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

ABD NIN ANNE KARNINDAKILER DAHIL ISLAM COGRAFYASINDAKI MILYONLARCA BİLINCLI SIVIL KATLIAMI "VAHSET" OLARAK MANSETLE GUNDEME GELMEZKEN ABD DEKI TEK bir kör kursun sonucu masum bebegin olumunu VAHSET olarak mansete ceken ic-dis tum medyayi tebrik ediyorum

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