Vahşet! Kocasından intikam almak için çocuğunu öldürdü

Brezilya'nın Para eyaletinde yaşayan 20'li yaşlardaki Millena Iris Santos da Paixao iismli kadın, kendisini terk eden kocasından intikam almak için 3 yaşındaki oğlu Marcos Paulo Vieira'yı bıçaklayarak öldürdü. Kendini de yaralayarak sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın, 29 yıl 6 ay ay hapis cezası aldı.

2019 yılında meydana gelen olayda Millena, önce oğlunu bıçaklayıp öldürdü, daha sonra aynı bıçağı kendine sapladı.

Polisler çocuğun cansız bedenine ulaştı

Yaralıyken kanlı bir şekilde çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Eşinizi sevin. Evlilik ciddidir" başlığı ile paylaşınca arkadaşları polise haber verdi.

Eve gelen polisler küçük Marcos'un cansız bedeni ile karşılaştı. Anneyi de ağır yaralı olarak bulan polislerin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.

29 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Hastanede iyileşen anne cezaevine gönderildi. Yargılanan anneye mahkeme, geçen hafta 29 yıl altı ay hapis cezası verdi.

Cinayet esnasında sinir krizi geçirdiğini ve oğlunu öldürdüğü anları hatırlamadığını söyleyen anne, cezaevinde özel korumalı bir hücrede tutuluyor.