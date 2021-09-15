Vahşet! Havalimanında doğurduğu bebeğini tuvalet kağıdıyla boğdu
Japonya'da gayrimeşru ilişki neticesinde hamile kalan ve bu durumu ailesinden gizleyen 23 yaşındaki kadın havalimanında doğurduğu bebeğini boğazına tuvalet kağıdı sıkıştırarak öldürdü.
Japonya'da ailesinden gizli bir şekilde hamile kalan 23 yaşındaki Koyuri Kitai isimli kadın başkent Tokyo'da bulunan Haneda havalimanında bebeğini doğurdu. Panik içinde ne yapacağını bilmeyen Koyuri, havalimanı tuvaletinde bebeğinin boğazına tuvalet kağıdı sıkıştırarak öldürdü.
Üniversiteyi yeni bitiren Koyuri, iş görüşmesi için Kobe şehrinden Tokyo'ya uçakla gittiği sırada uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra sancısı tuttu. Hamileliğini ailesinden gizleyen genç anne, havalimanında bebeğini dünyaya getirdi.
Boğazına tuvalet kağıdı sıkıştırarak öldürdü
Panik içinde ne yapacağını bilmeyen Koyuri, havalimanı tuvaletinde bebeğinin boğazına tuvalet kağıdı sıkıştırarak öldürdü. Öldürdüğü bebeğini daha sonra bir parka gömdü.
5 yıl hapis cezası alması bekleniyor
Koyuri Kitai mahkemede ailesinden hamileliğini gizlediğini, doğum sırasında büyük panik yaşadığını ve ne yapacağını bilmediği için o anki ruh haliyle bebeğini tuvalette öldürdüğünü söyledi. Yargılanan Koyuri, suçlu bulunması durumunda beş yıl hapis cezası alacak.