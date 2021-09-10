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Dünya Vahşet! Annesinin partiye giderek evde 5 gün tek bıraktığı bebek kaskatı kesilerek öldü
Dünya

Vahşet! Annesinin partiye giderek evde 5 gün tek bıraktığı bebek kaskatı kesilerek öldü

İngiltere'de doğum günü partisine giderek 5 gün boyunca 20 aylık bebeğini aç ve susuz bırakan ve ölmesine neden olan vicdansız anneye 9 yıl hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 21:44:00 -
Vahşet! Annesinin partiye giderek evde 5 gün tek bıraktığı bebek kaskatı kesilerek öldü

İngiltere'de 2019 yılında yaşanan korkunç olayda, bebeğini ölüme terk eden annenin yargılandığı dava bugün görüldü. Bebeğinin açlıktan ölmesine neden olan anneye 9 yıl hapis cezası verildi.

Doğum günü kutlamasına gitti

2019 yılının Aralık ayında 18'inci yaş doğum günü için eğlenmeye çıkan Verphy Kudi, 20 aylık bebeğini evde bıraktı. Genç kadın Londra'ya erkek arkadaşının yanına doğum gününü kutlamak için gitti.

20 aylık bebek kaskatı şekilde ölü bulundu

Geri döndüğünde ise, 20 aylık bebeğini kaskatı bir şekilde ölü buldu. Acil servisi aramadan önce 3 saat boyunca ölü bebeğiyle yalnız kalan Kudi, bu süreçte ne yapacağını düşündüğünü aktardı.

Açlık ve susuzluktan öldü

Savcılıktan yapılan açıklamada, küçük bebeğin dairede yalnız olduğu günler ve geceler boyunca çok acı çekmiş olduğu ve buna bağlı olarak da açlık ve susuzluktan öldüğü belirtildi.

Yargıç Christine Laing hayatının kaybeden bebeği "ihtiyaçlarını karşılamak için annesi olarak tamamen sana güvenen çaresiz bir çocuk" olarak tanımladı. Laing, "O hayatının son günlerinde acı çekerken, doğum gününüzü arkadaşlarınızla kaygısız bir şekilde kutlayabilmeniz dayanılmaz" dedi.

9 yıl hapis cezası aldı

Ortaya çıkarılan kamera görüntülerinde, Kudi'nin evden uzak kaldığı beş gün 21 saat ve 58 dakika boyunca bebeğin yalnız başına kaldığı ortaya çıktı.

BBC'de yer alan habere göre, genç kadının bebeğini daha önce de yalnız bırakıp gittiği ortaya çıkarken mahkeme şuan 19 yaşında olan Kudi'yi dokuz yıl hapis cezasına çarptırdı.

 

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