Vahdeddin’e ‘hain’ diyen haindir

YAVUZ SELİM İSTANBUL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanlı katillere tek bir söz sarf edemediği İzmir’in kurtuluşu hakkında “Hain Vahdettin ülkeyi terk etti” dedi. Yunan dostu mason Soyer’i diğer CHP’liler de takip etti. Ekrem İmamoğlu’nun İBB Kültür A.Ş. Danışmanı vasfıyla finanse ettiği tarihçi bozuntusu Sinan Meydan, “Vahdettin’i savunmak işgali savunmaktır” hezeyanını dillendirdi. CHP’nin yayın organı Cumhuriyet ise dünkü manşetinde “Vahdettin’i aklayamazsınız” ifadeleriyle Osmanlı Hakanına yalanlarla kin kustu.

Bizans artıklarının hedefi yine Osmanlı

Sadece 4 yıl padişahlık yaptığı Osmanlı’nın en buhranlı yıllarında tahta oturan Sultan Vahdettin’in, CHP’nin temelini oluşturan İttihat Terakki’nin (İT) oluşturduğu enkaz üzerinde hüküm sürdüğünü ifade eden tarihçiler, onun Sevr Anlaşması’nı imzalamayarak kadük bıraktığı, M.Kemal’i tam teçhizatlı gemi ile Samsun’a yolladığı, İstiklal Savaşı’nın gizli kahramanı olduğu ve saltanatın ilga edilmesinin ardından ülkesinden hicret ederken hazineden tek kuruş almayıp hiçbir mücevherata dokunmadan vatanına veda ettiğine vurgu yapıyor. Vahdettin Han’ın İstanbul’un işgal edildiği süreçte Ayasofya Camii’ni korumak için 700 kişilik orduya vur emri verdiğine değinen tarihçiler, Son Sultan’ın gerçek bir vatan dostu olduğunu söylüyor.

Altın: Ona hain diyen haindir

Akit’e konuşan Tarihçi Yazar Şükrü Altın “Vahdettin’e hain diyenler haindir. Sultan Vahdettin tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı’nda yenilmiş, perişan olmuş. Filistin’de geri çekiliyoruz derken 16 bin asker dağıtılmış, İstanbul’u işgal altına sokmuşlar. Vahdettin’in tahta çıkarken bir sözü vardır; ‘Tahta değil kubur’a oturdum diye. Çünkü ittihatçılar Osmanlı’yı bitirmişlerdi” dedi. Altın, Vahdettin Han’ın “Sevr’i imzaladığı” iddiasının da yalan olduğunu ifade ederek, “Sevr antlaşma değil, taslaktır. Sultan Vahdettin imzalamadığı için antlaşma haline bile gelmemiştir. Antlaşma diye yutturdukları Sevr bir taslaktan ibarettir. 30 Ekim 1918 Mondros Anlaşması’yla Osmanlı teslim olduğunda İttihatçılar Osmanlı’yı bitirmişlerdi. Vahdettin sadece 4 yıl padişahlık yaptı” sözlerini sarf etti.

İstiklal Harbi'ni başlatan Vahdettin'dir

Düşmana direnmedi diye iftira attıkları Sultan Vahdettin’in İstiklal Savaşı’nı başlatan kişi olduğunu vurgulayan Tarihçi Altın, şu tarihi hakikatleri kaydetti: “Mustafa Kemal Paşayı Yıldız Sarayı’nda ağırlayıp ‘Paşa, paşa bu milleti ancak sen kurtarırsın. Seni 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a göndermek istiyoruz’ diyen, Bandırma Vapuru’nu ona tahsis eden, sarayın Cuma selamlığında kullandığı atları satıp parasını M.Kemal’e gönderen kişidir. İngiliz işgal kuvvetleri Bandırma Vapuru’na vize vermiyor, boğazlardan salmıyorlar. Sultan Vahdettin devreye giriyor ve M.Kemal ile arkadaşlarının Samsun’a gitmesinde bir sakınca olmadığını, işgal kuvvetlerine karşı bir çalışma yapılmayacağını söyleyerek vizeyi almalarını sağlıyor. Yani istiklal harbini Sultan Vahdettin başlatmış oluyor.”

Altın, şöyle devam etti: “Ve o Sultan Vahdettin, işgal kuvvetlerinin Ayasofya Camii’ne girip orayı kiliseleştirme girişimine karşı mücadele etmiş, Yıldız Sarayı’ndaki muhafız alayına ‘Beni korumayın, işgalciler Ayasofya’ya girer de orayı kiliseye çevirirlerse içeriyi kuşatın, kapıdan içeriye sokmayın, gidin orayı koruyun’ talimatı veriyor.” Vahdettin Han’ın ülkesinden hicret ederken ‘padişah’ olmadığını hatırlatan Şükrü Altın, “Padişahlık ilga edilmişti. Ve kendisine yönelik tehditlerde bulunuyordu. ‘Vahdettin kaçtı’ diyorlar, ondan 1,5 yıl sonra bütün Osmanlı hanedan mensuplarının zorla yurt dışına sürüldüğünü anlatmıyorlar” dedi.

Hazinenin tek kuruşuna dokunmadı, sefaletle vefat etti

Sultan Vahdettin’in vatanından ayrılırken hazineden hiç para almadığı gibi, masasının üzerinde okuduğu kitap devletin kütüphanesinin kitabı diye, tutanakla ‘kütüphaneye teslim edin’ dediğini aktaran tarihçi Altın, “İsteseydi sarayda altın, gümüş eşyalar vardı, hepsini toplardı. Ve yeniden güçlü olup devlete sahip çıkardı. Bir kuruşluk devletin malına dokunmadan, cebinde harçlığı bulunmadan ülkesinden hicret etmiştir” ifadelerini kullandı.

İftiraların odağındaki Son Sultan Vahdettin Han’ın vefatının da hazin olduğunu aktaran Tarihçi Altın, şu hakikati dillendirdi: “Manava, bakkala borçları birikmiş. Doktorun yazdığı ilaçlarını alamamış, açlık ve sefalet içinde vefat etmiş. Mahalleli öldüğünde duyduğunda ‘cenazesini vermeyiz, borçlarını ödeyin’ diyorlar, cenazeyi vermiyorlar. Sultan 2. Abdülhamid’in Fransa’da sürgün kızı Ayşe Sultan ziynet eşyalarını satıyor, Mısır’dan Kral Faruk para gönderiyor da borçlarını öyle ödüyorlar ve cenazesini rehinden kurtarıyorlar.”

Topdemir: Gündemi değiştirmek için Vahdettin'e iftira atıyorlar

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Görevlisi Dr. Ramazan Topdemir, “Atatürk ne kadar vatanseverse Sultan Vahdettin de o kadar vatanseverdir. Meyhane köşelerinde karar alan kendini bilmez devlet adamlarından bahsetmiyoruz. Ya da İngilizlerle işbirliği yapan, birilerinin oluruyla gelen kişilerden bahsetmiyoruz. Osmanlı’nın parçalanma sürecinde, işgal sürecinde padişah olmuştur. Kendisi istese, Ortadoğu’daki krallar gibi çuval dolusu altınları alıp giderdi. Hazine emrindeydi. Elindeki lambayı bile bırakmış, hüzünlü, gönlü kırık bir şekilde ayrılmıştır. Sıradan bir insandan bahsetmiyoruz” sözlerini sarf etti.

Sultan Vahdettin’i hedef alanların asıl amacının kamuoyu gündemini değiştirmek olduğunu söyleyen Dr. Topdemir, “Bu Altılı Masa işi beceremedi, bir araya gelip bir aday gösteremediler, bu yüzden dikkatleri başka yöne çekmek istiyorlar. Ve CHP özellikle HDP ile arkadan işbirliği yapmak istiyor. O işbirliği sürecinde Vahdettin’e, Osmanlı’ya iftira atıyorlar. Siz önce masanızı düzeltin, bir aday çıkarın. Sizin Vahdettin’le ne alıp veremediğiniz var? Vahdettin vatansever, milliyet sever, ülkesini devletini seven ve ümmetini koruyan bir şahsiyettir.”