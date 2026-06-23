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Spor Ronaldo: Messi umurumda değil
Spor

Ronaldo: Messi umurumda değil

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Ronaldo: Messi umurumda değil

Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz’in Özbekistan’ı 5-0 mağlup ettiği maçta attığı 2 golle eleştirilere cevap verdi. 41 yaşındaki efsane isim maç sonrası en büyük rakibi Messi ile ilgili soruya da cevap verdi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda 5-0 kazandıkları ve 2 gol attığı Özbekistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'Bana emekli olmamı söylediler ama ben hala buradayım' diyerek sözlerine başlayan Ronaldo, "Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle, ama bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız" dedi.

ALLAH ÇALIŞANA YARDIM EDER

Açıklamalarına devam eden Portekizli yıldız, "Allah çalışana yardım eder. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava oluşturuldu ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum. Maçtan sonra kameralara "Geri döndüm" dedim. Bunu insanlar unutmasın diye yaptım" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, "Messi'nin golleri hakkında neler söylersin?" sorusuna ise "Messi umurumda değil" cevabını verdi.

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