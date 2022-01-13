Vahap Seçer'in skandalları bitmiyor! Hem Baro Başkanı hem CHP elemanı!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Zekeriya Say, "CHP’nin “gizli seçilmişi” Vahap!" başlığıyla, skandalları bitmek bilmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le ilgili gerçekleri ortaya döktü.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Zekeriya Say, bugünkü köşe yazısında "CHP’nin “gizli seçilmişi” Vahap!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Seçimlere HDP/PKK iş birliği ile giren CHP yönetimi, belediyelerde vefa borcunu ödemeyi sürdürürken skandalların da ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in belediye kadrolarında HDP/PKK'lılara istihdam sağladığı ortaya çıktı.

Seçer'le ilgili gerçekleri ortaya çıkaran Say, yazısının sonunda bombayı patlattı. Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'ın, CHP'li Seçer'in danışmanlığını yaptığını belirten Say, "CHP’li Seçer’in, Avukatlık Kanunu’na göre “kınama cezası” gerektirdiği halde, sözde tarafsız bir avukat olan Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz’ı emrindeki belediyede “danışman” olarak çalıştırdığını biliyor muydunuz?" dedi.

İşte o yazı:

17-25 Aralık ihanet sürecinde FETÖ’den gelen her tapeyi teyit etme ihtiyacı hissetmeden anında partisinin haftalık Grup Toplantısı’nda tüm Türkiye’ye izleten Kemal Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız Kasım ayında, şimdilerde CHP ile “kanka” olan “Karar”cılara yaptığı açıklamada;

“İktidar bürokratlarından yağmur gibi yolsuzluk belgeleri aktığını fakat bunları alıp hemen kamuoyu önüne çıkmak yerine bu belgeleri doğrulattıklarını” ifade etmişti.

Kemal Bey, aradan geçen iki aylık zaman diliminde yalnızca bir adet belgeyi doğrulatmış olacak ki, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında, elinde belge olduğunu iddia ederek Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu, “İBB Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde yolsuzluk yapmakla” suçladı.

Bu iftira üzerine canlı yayına bağlanan Bakan Karaismailoğlu ise, “Genel Sekreter Yardımcısı tutanak mı tutar?” diye sorduktan sonra Kemal Bey’in “belge” diye salladığı şeyin aslında “uyduruk bir kâğıt parçası” olduğunu söyleyerek, Kılıçdaroğlu’nu boşa çıkardı.

Hasılı…