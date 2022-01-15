Vahap seçer millet öder!

Bürokratlarının, yemek masalarında dansöz oynattığı CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde rezaletlerin sonu gelmiyor. Başkanlığını CHP’li Vahap Seçer’in yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleşen ve il haritası, çocuk şampuanı, banyo lifi, tıraşköpüğü, vücut nemlendiricisi şeklinde uyduruk kalemlerle şişirilen ihalelerin aynı şahsa ait firmalara verildiği saptandı.

İsmi, kayıp çanta ve 1 milyon 800 bin nüfuslu Mersin’e 7 milyon 200 bin adet il haritası ihalesi skandalına ismi karışan CHP’ye yakın işadamı Emrah Yılmaz’ın iki farklı firması, Mersin Büyükşehir Belediyesinden iki yılda tam 8 adet ihale kaptı. Doğal afetler, salgın hastalık ve savaş durumunda kamu kurumlarına diledikleri firmalara ihale verme olanağı sağlayan 21/B maddesinin de işletildiği göstermelik ihalelerin ise toplam tutarının 16 milyon 139 bin 822 TL olduğu tespit edildi.

Seçer geldi 'doğuş' başladı

CHP’li Vahap Seçer göreve gelmeden önce Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yalnızca 2016 yılında bir adet ihale alan Akdeniz Doğuş Reklam Baskı Organizasyon şirketi, yeni yönetimle birlikte adeta ihya oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 30.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen ve Mersin’in nüfusu 1 milyon 868 bin 757 kişi olduğu halde, 7 milyon 200 bin adet il haritası alınarak şişirilen ‘Basım, Tanıtım ve Duyuru Hizmeti Alımı’ ihalesi, Akdeniz Doğuş Reklam Baskı Organizasyon şirketine paslandı.

Doğal afetler, salgın hastalık ve savaş durumunda kamu kurumlarına diledikleri firmalara ihale verme olanağı sağlayan 21/B maddesinin işletildiği ihale için CHP’ye yakın işadamı Emrah Yılmaz’a 5 milyon 296 bin 393 TL ödendi. 25 Mayıs 2021’de gerçekleşen ve çocuk şampuanı, banyo lifi, traş köpüğü, vücut nemlendiricisi gibi belediye faaliyetleriyle bağdaşmayan “Mobil Kuaför Hediyelik Eşya” ihalesi yine aynı firmaya verildi. Sadece Yılmaz’a ait Akdeniz Doğuş Reklam Baskı Organizasyon şirketinin teklif verdiği ihale, 299 bin 100 TL’ye maloldu.

Başkandan tam destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 23.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen 4 milyon 424 bin 525 TL’lik “Baskı ve Cilt” ihalesi bu kez Emrah Yılmaz’a ait Online Dijital Basımyayın Reklamcılık LTD şirketine verildi.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ve Akit’in, “CHP’li belediye çanta ile götürmüş” başlıyığla duyurduğu çanta ve kırtasiye ihalesi için Yılmaz’a 20 bin çanta karşılığında 2 milyon 612 bin TL aktarıldı. Çantaların 16 bin adedi dağıtılırken aradaki 4 bin çantanın akıbeti ise merak konusu oldu.

Şapkalı şekerli ihaleler

CHP’ye yakın Emrah Yılmaz’a ait Online Dijital Basımyayın Reklamcılık LTD şirketinin CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı diğer ihaleler şöyle:

- 27.10.2020 tarihli, 2020/573389 EKAP nolu ve 1 milyon 519 bin 210 TL bedelli ‘Baskı ve Tanıtım’ ihalesi.

- 07.10.2021 tarihli, 2021/541049 EKAP nolu ve 942 bin 004 TL bedelli ‘Kırtasiye Malzemesi’ ihalesi.

- 14.04.2021 tarihli, 2021/158363 EKAP nolu ve 609 bin 200 TL bedelli ‘Bayram Şekeri ve Hediyelik’ ihalesi.

- 21.09.2021 tarihli, 2021/494845 EKAP nolu ve 437 bin 400 TL bedelli ‘Şapka’ ihalesi.