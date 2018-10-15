Vahap Munyar'dan sosyal medya uyarısı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, köşe yazarları ve gazetecilerin çalıştıkları kurumla imzaladığı sözleşmeye uygun hareket etmesi gerektiğini savundu.

Finans Dünyası Dergisi’ne bir röportaj veren Munyar, son dönemde sıklıkla yapılan ‘sosyal medyada yazdıklarım kurumumu bağlamaz’ anlayışının doğru olmadığını dile getirdi.

Munyar’ın görüşlerini paylaşırken yaptığı örnekleme ise oldukça kafa karıştırdı.

Adeta grup bünyesindeki insanlara bir mesaj niteliği taşıyan örnekte, “Çalıştığım gazetede, televizyonda iktidara muhalif görüşler ortaya koymama müsaade edilmiyor, sosyal medyada istediklerini söylerim’ denilemez” ifadeleri kullanıldı.

İşte Vahap Munyar’ın açıklamalarından bir bölüm:

Muhabirinden köşe yazarına, biz gazeteciler çalıştığımız kurumla sözleşmeye uymak durumundayız. Bir kurumda çalışan gazeteciler, sosyal medyadaki kişisel adreslerini, "Buradaki yazdıklarım, görüşlerim kurumumu bağlamaz" şeklinde davranamaz. 1992 sonundan beri Vahap Munyar, Hürryet'le birlikte anılır. Dolayısıyla Tweetter'da, Instagram'da, Facebook'ta, "Burası benim kişisel alanım" şeklinde davranmam, imzaladığım sözleşmeye aykırıdır. İmzaladığımız sözleşme, davet edildiğimiz televizyon kanallarına yayına çıkma, yazdığımız kitabı dahi yayınlama konusunda kurumun iznini gerektirir. Yani, "Çalıştığım gazetede, televizyonda iktidara muhalif görüşler ortaya koymama müsaade edilmiyor, sosyal medyada istediğimi söylerim" diyemeyiz. Ya da, "Falanca şirket aleyhinde yazmaya çalıştığım gazetede izin verilmiyor, sosyal medya hesabımdan bir güzel giydireyim" demek olmaz. Bu konudaki görüşlerimi de vesileyle belirtmiş olayım.