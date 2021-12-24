Vah Vah! Bulgarlar bu sefer mutsuz: '2-3 gün önce daha iyiydi'

Bulgaristan'ın para birimi 1 levanın 20 Aralık Pazartesi günü 10.53 TL’ye ulaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinde Edirne’ye akın ederek, yiyecekten temizlik malzemesine birçok ihtiyaçlarını Edirne’den karşılamışlardı. Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrılmıştı. Aynı düşüncelerle bu sabah yine Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, döviz bürolarına gittiklerinde şok yaşadı.

Pazartesi günü 10.53 TL’den işlem gören 1 Bulgar levası, şu an Edirne’de döviz bürolarında 5.75 TL’den işlem görüyor. Döviz bürosuna geldiklerinde kurda düşüşün yaşandığını görünce şoka uğradığını belirten Bulgaristan vatandaşı Nuray Erhan, “2-3 gün önce daha iyiydi. Bir geldik şoka uğradık. Düşüş yapmış” dedi. Bulgaristan vatandaşı Ömer Karabulut da, “Çok şaşırdık, bunu beklemezdik. Çok uzun yollardan geliyoruz alışveriş yapalım diye” açıklamasında bulundu. Bulgaristan vatandaşı Mehmet Asenaf ise, “Dövizde yaşanan düşüş bizi fazla etkiledi. Çok ağır geldi taşıyamıyoruz, kaldıramıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Bulgaristan vatandaşlarının akınına uğrayan Edirne’deki Ulus Pazarı’nda ise bu hafta Bulgar yoğunluğu yaşanmadı. Ulus Pazarı esnaflarından Levent Reisoğlu, levanın düşmesiyle birlikte pazarda Bulgaristan vatandaşlarının sayısında da düşüş yaşandığını belirterek, Bulgaristan vatandaşlarının ucuz fiyat sorgulamaya başladığını söyledi.