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Medya Vah Meral bacı vah! O isim, kötü haberi böyle duyurdu
Medya

Vah Meral bacı vah! O isim, kötü haberi böyle duyurdu

Altılı masadaki birinci partinin genel başkanı olarak CHP adına kendi ismini önerebilme konumunu pekiştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Meral Akşener’in olası Mansur Yavaş ismini öne çıkarma hamlesini de savuşturabilecek bir noktada olduğuna vurgu yapan Burhanettin Duran, “Akşener’in pes etmesi beklenmese de Yavaş ismini vurgulaması pek etkili olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 19:56:00 -
Vah Meral bacı vah! O isim, kötü haberi böyle duyurdu

Altılı masadaki birinci partinin genel başkanı olarak CHP adına kendi ismini önerebilme konumunu pekiştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Meral Akşener’in olası Mansur Yavaş ismini öne çıkarma hamlesini de savuşturabilecek bir noktada olduğuna vurgu yapan Burhanettin Duran, “Akşener’in pes etmesi beklenmese de Yavaş ismini vurgulaması pek etkili olmayacaktır” ifadelerini kullandı. 

Duran, Sabah gazetesindeki yazısında “ ‘Kardeşin İmamoğlu’nu ne çabuk unuttun’ eleştirisi güvenilmezlik yaftası ile seslendirilir. Akşener’in oyun değiştirici hamlesi ancak kendi adaylığını öne çıkarması ile olabilir. Onu da çok erken bir imkân olarak harcadığını şimdilerde düşünüyor olmalı” dedi.

 

 

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Yorumlar

özgür

MERAL HANIM O KAFASINDAKI PERUKAYI CIKARTSIN OZAMAN BELKI DAHA BÖYLE APTALCA SIYASET YAPMAZ

BOZBEY

doğu perincek aranır oldu adam da buna gore bi milliyetcilik ruhu var ya bu ne ya dolap dumen fırıldak lık kukla ne yapmiş t ane yapacak bu ülkeye yazık cokk
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