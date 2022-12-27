Vah Meral bacı vah! O isim, kötü haberi böyle duyurdu

Altılı masadaki birinci partinin genel başkanı olarak CHP adına kendi ismini önerebilme konumunu pekiştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Meral Akşener’in olası Mansur Yavaş ismini öne çıkarma hamlesini de savuşturabilecek bir noktada olduğuna vurgu yapan Burhanettin Duran, “Akşener’in pes etmesi beklenmese de Yavaş ismini vurgulaması pek etkili olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Duran, Sabah gazetesindeki yazısında “ ‘Kardeşin İmamoğlu’nu ne çabuk unuttun’ eleştirisi güvenilmezlik yaftası ile seslendirilir. Akşener’in oyun değiştirici hamlesi ancak kendi adaylığını öne çıkarması ile olabilir. Onu da çok erken bir imkân olarak harcadığını şimdilerde düşünüyor olmalı” dedi.