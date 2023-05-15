Vah ki ne vah! Millet İttifakı'nda sifona su yetmeyecek

Star yazarı Yakup Köse, “Yalan dolanla, trollerle, sahte anketlerle, besledikleri şarkıcı ve oyuncularla seçim kazanılmadığı bir kez daha görüldü” dediği yazısında, Meral Akşener’in Millet İttifakı’ndan ayrıldığını açıklamasının ardından “Sifonu çek. Gitsin” paylaşımında bulunan Fazıl Say’ın sözlerine gönderme yaptı.

“Millet İttifakı'nda ortalık çok karışacak, sifona su yetmeyecek!” ifadelerini kullanan Köse, şunları kaydetti:

“Bu yazıyı seçim gecesi saat 22 sularında yazıyorum. Henüz kesin netice belli değil ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi önde götürüyor.

Körü körüne Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşenlerin oluşturduğu 'Millet İttifakı'nı destekleyenler büyük şok yaşıyorlar. Son iki aydır anket sonuçları adı altında yalan rakamlara boğulan 'Millet İttifakı' seçmeni birbirlerine "Nasıl olur da Erdoğan bu kadar oy alabilir" diye soruyorlar. İnanmak istemiyorlar. İnternette avanak avlayan falcı ve astrologlara kadar düştüler.

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Destekledikleri 'Millet İttifakı'nın liderleri onlara hiç acımadı. Sürekli yalan söylediler. Seçmenleri "Seçim yaklaşıyor kime oy vereceğiz, açıklayın" dediklerinde "Adayımız belli, sorun yok" diyorlardı. Sonra anlaşıldı ki, aday belli olmadığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu "Aday benim" deyince ortalık karıştı. İP Genel Başkanı Meral Akşener "Kumar masasında olmam" diyerek masadan kalkmıştı. Lâkin sonra bir şekilde ikna edilerek masaya dönmüştü. Meral Akşener masaya dönene kadar yemediği küfür, hakaret, iftira kalmamıştı. Bu ahlâksızca tepki, "Adayımız belli, sorun yok" diye kandırılan seçmenin Akşener'in masadan kalkmasıyla yaşadığı travmanın göstergesiydi.

Aynı tepki bu geceden itibaren 'Millet İttifakı'nda yer alan tüm liderlere gösterilecektir. "Hani %60'la seçimi kazanıyorduk" diyerek sövüp saymaya başlayacaklar. Meral Akşener'e sövülürken susan ve müdahale etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Ahmed Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal da bu geceden itibaren aynı akıbete uğrayacaklar.

Kör bir düşmanlık ve yalan dolan üzerine inşa edilen bir ittifakın sonunu izliyoruz. Ekonomik olarak halkın zor günler geçirdiği bir zamanda muhalefet olarak başarılı olamıyorsunuz seçmeniniz üzerinize sifonu çeker! Üstelik karşınızdaki rakip 20 yıldır iktidarda olmasına rağmen hâlâ sizden yüksek oy alıyorsa...

Yalan dolanla, trollerle, sahte anketlerle, besledikleri şarkıcı ve oyuncularla seçim kazanılmadığı bir kez daha görüldü.

'Millet İttifakı'nda ortalık çok karışacak, sifona su yetmeyecek!”