  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Vagonların arasına sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti
Yaşam

Vagonların arasına sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde maden ocağında vagonların arasına sıkışan bir işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 23:35:00 - 2022-04-12 23:39:36

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında vagonların arasına sıkışan bir maden işçisi hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde TTK’ya ait Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, maden ocağının -500 kotunda çalışan maden işçisi Fevzi Yaman (43) kömür vagonlarının arasına sıkışarak yaralandı. TTK sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı maden işçisinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

 

Haber verilmesi üzerine Cumhuriyet savcısı ile Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri maden ocağına giderek burada incelemelerde bulundu. Maden işçisinin cansız bedeninin yapılacak incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay