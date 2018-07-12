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Vadenin uzatılması KOBİ’leri zorluyor

Ekonominin lokomotifi KOBİ’ler, büyük şirketler ile belediyelerden alacaklarını tahsil etmekte güçlük çekiyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:26
Vadenin uzatılması KOBİ’leri zorluyor

KOBİ’lerden mal satın alan büyük şirketlerin ödemelerini öteleme girişimlerinde bulunmaları sermayeleri yeterli olmayan işletmeleri zora soktu.

Kanunla iki ayla sınırlandırılan vadeleri yıla yayan alacaklıların bunu alışkanlık haline getirmesinin önüne geçilmesini talep eden KOBİ işletmecileri, darboğaza girme riskine dikkat çekiyor. 12 aylık vadeleri büyük bir yük olarak yorumlayan KOBİ yöneticileri,  “Teşvik veya kredi aldığımızda büyük şirketler veya gruplar ‘bunun para pul derdi yoktur’ diyerek ödemelerini geciktiriyorlar. Devlet, bu konuya duyarlı olup ‘1 aydan uzun vade yapılamaz’ dese sorunun önüne geçilecek” ifadelerini kullandı. Uzmanlar ise ödeme gecikmelerini karşılayabilmek için kredi kullanmak durumunda kalan KOBİ’lerin bir bölümünün maddi sorunlarla karşılaşabileceğini kaydederek, “Ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan KOBİ’lere verilecek zarar bütün ekonomimiz üzerinde olumsuzluklara neden olur” değerlendirmesinde bulundu.

TÜKETİCİ KREDİSİ MODEL ALINMALI

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ise vade uzaması sorununa karşı yeni bir fonlama önerisi sundu. Özdebir, “Finans kurumları beni fonlayacağına, benden mal alanları fonlamalı. Tüketici kredisi gibi bir model sanayici için de uygulamalı” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:26
  1. Ankara
  2. KOBİ
  3. Tüketici kredileri

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