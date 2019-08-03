Vadeli kurban kesilir mi

İslam Alemi Kurban Bayramına hazırlanıyor. Bir yandan kurbanlıklar pazarlarda satışa sunulurken diğer yandan vatandaşlar da bütçelerine uygun bir kurbanlık almaya çalışıyor. Kurban Bayramına yaklaştığımız bu günlerde en çok da kurban ve kurbanlık alımlarına ilişkin sorular sorulmakta. Kredi kartıyla ya da vadeli olarak kurban kesilir mi? Banka kredisiyle kurban kesilir mi? Kurbanı veresiye olarak alabilir mi? Borçlanarak kurban kesilir mi?

Kişinin kurban kesebilmesi için maddi yeterliliğe sahip olması gerekiyor. Bir kişi fakirse, muhtaçsa kendisini zorlamamalı. Yani kurban kesmesi üzerine vacip değilse kurban kesmemeli. Üzerine vacip olmayan bir ibadeti yapayım derken borçlanıyor zor duruma düşüyor kredi kartıyla ya da vadeli olarak kurban kesilir mi? Banka kredisiyle kurban kesilir mi? Kredi kartıyla kurban kesen kişi kredi kartı borcunu zamanında ödemesi gerekmektedir. Bir insan maddi bakımından durumu iyi olsa bile her zaman parası olmayabilir. Kurbanı peşin alamayabiliyor. Böyle bir durumda kurban kesecek kişi ya birinden borç para alır ya da kredi kartıyla kurban kesebilir. Kişi kurbanı taksitle de alabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en kritik durum eğer kredi kartıyla kurban alınacaksa o zaman borcu gününde ödenmesi gerekmektedir. Kurbanı kredi kartıyla alan kişi borcunu bankaya gününde ödemesi gerekiyor aksi durumda faizli duruma düşüleceğinden dolayı bir ibadeti yapayım derken günahkar olmak uygun bir şey değildir.

Kurbanı veresiye olarak alabilir mi? Borçlanarak kurban kesilir mi?

Bir başkasından borç para alabileceğimiz gibi kurbanı satan kişiye de borçlanabiliriz. Satıcı veresiye kurbanı satabilir. Bu durumda kişi satıcıdan kurbanı alır kurbanı keser parasını da örneğin bir ay sonra ne zamana anlaşılmışsa o zaman verebilir. Kurbanın veresiye olarak kesilmesi bir mahsur yoktur.