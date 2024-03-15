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Gündem Vaatlerini unutan aday köfteyi hatırlıyor
Gündem

Vaatlerini unutan aday köfteyi hatırlıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-15 08:15:00 -

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı. Kurum, vaatlerini unutan İmamoğlu hakkında, "Köfteciyi hatırlıyor, vaatlerini hatırlamıyor" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TGRT'de yayınlanan "Gündem Özel" programının konuğu oldu.

Kurum, anketlerdeki son durumdan, İstanbul'un sorunlarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum, rakibi olan Ekrem İmamoğlu hakkında ise güldüren bir eleştiride bulundu.

Kurum, birçok vaadini canlı yayında hatırlamadığını söyleyen İmamoğlu'na, "Köfteciyi hatırlıyor, vaatlerini hatırlamıyor" dedi.
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İmamoğlu katıldığı bir canlı yayında "Ben 23-24 yaşındayken lokantamıza (Cumhurbaşkanı Erdoğan) geldi, köfte yedi. Parasını almadım. Ömür boyu da o borcu ödeyemeyecek" demişti.

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