Vaatler boş hayal oldu! Ekrem İstanbulluyu su kullanım ücretinde de kandırdı

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart seçiminden önce, "Su kullanım ücretlerinde %40 indirim", "Dar gelirli ailelere özel destek", "5 yıl sonra musluktan içilebilir su" ifadeleri ile verdiği vaatleri, balon oldu. İBB Meclisi su kullanım ücretine, yüzde 20,58 oranında zam yaptı.

AK Parti ve MHP üyeleri engellemeseydi...

"İmamoğlu varsa çözüm var." sloganı atıp, İstanbulluya verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İSKİ, 2,5 yılda yedinci defa su zammı teklifini İBB Meclisi'ne sundu. Su kullanım ücretine yüzde 57,8 oranında zam teklifi yapıp, TÜFE'deki artışa göre düzenli olarak zam yapılmasını isteyen İSKİ'ye, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin "red" oyları engel oldu. Meclis'ten yüzde 20,58 oranında zam kararı çıktı.

Seçim öncesinde "Suya yüzde 40 indirim yapacağız." vaadi veren İmamoğlu yönetimindeki İSKİ, Kasım 2019'da su kullanım ücretine yüzde 80, Temmuz 2020'de yüzde 40, Kasım 2020'de yüzde 35, Aralık 2020'de yüzde 39, Mayıs 2021'de yüzde 50, Eylül 2021'de de yüzde 40 zam teklifinde bulunmuştu.