V şeklindeki toparlanmayla hedefler tutacak

Yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı alınan tedbirler ile peşpeşe ilan edilen paketler ekonomiye olumlu katkı sunuyor. Bu tedbirler ile paketler, üretimi ve ihracatı arttırıyor.

Umutlar yeşeriyor

Büyüme trendi de yeniden başlamış durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Toparlanma V şeklinde olacak. Üretim ve ihracat odaklı büyüme devam edecek” sözleri de ilerisi için umutları arttırıyor. Bu ay yatırım iştahının ve ihracatın artması Albayrak’ın bu sözlerinin haklılığını ortaya koyuyor.

İstihdam korundu

Ekonomistler, hükümetin Covid-19 tehdidine karşı köklü önlemler alıp üretimi arttırdığına ve istihdamı koruduğuna dikkat çekerek, “Art arda yapılan hamlelerle toparlanma başladı, Türkiye’ye duyulan güven perçinlendi” görüşünü paylaşıyorlar.

Talep artacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarının verimli geçeceğini dile getirdi. İç ve dış talebin de önemli oranda artacağını anlatan Alkin, “Siparişler peşpeşe gelecek. Doğal olarak ülkemiz güçlenecek” dedi.

Alkin, gelecek aylarda renovasyon yatırımlarının ön plana çıkacağına işaret ederek, “Ayrıca firmalar üretimlerini attırmak için birtakım çalışmalar yapacaklardır” diye konuştu.

Gözler sonbaharda

Pandemiye karşı iyi bir imtihan verildiğini aktaran Alkin, şunları söyledi: “Küresel salgınla mücadele döneminin atlatılmasının akabinde kademeli olarak normalleşme sürecine geçildi. Kuşkusuz, ikinci dalga tartışmaları devam ediyor. Ancak yaz aylarında yeni vaka adedinin artmayacağı tahmin ediliyor. Gözler ise sonbahar aylarında. Öbür taraftan ekonomik aktivitenin normalleşmeye başladığı süreç iyi bir şekilde yönetiliyor. Bu sayede ticaret artıyor. Malum, Dünya Ticaret Örgütü, Covid-19’la ilgili iki senaryo dillendirmişti. İyimser senaryoda küresel ticaretin yüzde 13 daralacağı yönündeydi. Kötümser senaryo ise ticaretin yüzde 32 küçüleceğine dayanıyordu. Şükür ki ikinci senaryo ortadan kalktı. Gelinen aşamada da ülkeler, ticareti arttırmaya ve şirketleri hayatta tutmaya çalışıyorlar. Türkiye bu anlamda iyi bir örnek. Hatta yeni normalden, iyimser senaryodan en olumlu etkilenecek ülkelerin başında.”