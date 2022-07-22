Uzungöl'de bungalov evlerin günlüğü 300 doları aştı

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor. Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve İsrail'den charter seferlerle turist kafilelerini ağırlayan ve otel ve pansiyonların tam kapasiteye ulaştığı turizm merkezinde yoğun rağbet gören ahşap bungalov evlerin geceliği 300 doları aştı. Uzungöl'de otellerde ise çift kişilik günlük oda fiyatı ortalama 100 dolar olarak belirlendi.

Uzungöl Turizm Derneği yöneticisi Mustafa Akyüz, fiyatların diğer tatil yörelerine göre çok daha uygun olduğunu belirterek, "Genelde Körfez ülkelerinden çok fazla rağbet olduğu için biz de konaklama ücretlerini dolar üzerinden yaptık. Türk lirası dolar karşısında değer kaybedince yüksek gibi geliyor yerli turiste. Zaten aylar öncesinden yabancı turistler rezervasyon yapıp otelleri dolduruyorlar. Diğer tatil yerlerine bakıldığı zaman aslında daha uygun fiyatlar. Yıllar önce de 100 dolara kalınıyordu şimdi de 100 dolara kalınıyor" diye konuştu.

"Fiyatlardan şikayet almadık"

Turizmci Mehmet İnan ise konaklama fiyatlarının en lüks villa tipi bungalov evler üzerinden değerlendirildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bungalov evleri kişi sayısı ile değerlendirmek gerekiyor. Özellikle Orta Doğu pazarından daha çok bungalov evler tercih ediliyor. Bizim villa tipi bungalov evlerimiz rahatça 10 kişilik bir ailenin kalabileceği şekilde dizayn edilmiş. Geceliği 300 dolara veriyoruz. Fiyatlardan hiçbir şekilde şikayet almadık. Yıllar önce de aynı fiyata veriyorduk halen daha aynı fiyata veriyoruz. Kişi başı olarak değerlendirdiğinizde aslında fiyatlarımız çok normal. Genellikle zaten kalabalık geniş aileler bungalov evleri tercih ediyorlar. Hem onlar için daha rahat ve konforlu oluyor. Aynı zamanda bu evlerin çevresinde sosyal donatı alanları da bulunuyor."

"Fiyatlarda bir değişiklik yok"



Uzungöl'e Suudi Arabistan'dan gelen Ahmad Ayad, "Daha önceki fiyatlarla kıyasladığım zaman fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Sadece şu an doların yüksek olması ile birlikte Türk parası ile değerlendirince çıkmış gibi oluyor. Ama bizim için fark eden bir durum yok. Türkiye'de birçok yere gittim. Uzungöl bu kadar güzel olmasına rağmen diğer tatil yerlerinden çok daha uygun" dedi.

Kuveytli bir turist, "Fiyatlar bizim için çok makul. Genellikle bütün turizm merkezlerinde aynı fiyatlarda konaklıyor ve yiyip içiyoruz. Aşırı pahalı bir durum yok. Üstelik burası muhteşem bir yer. Çok fazla kalabalık. Burayı çok insan tercih ediyor. Kuveyt'ten geldim. Burada Kuveytli çok insan var. Onlarda fiyatlardan şikayetçi değiller" diye konuştu.