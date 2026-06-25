Türkiye’yi şok eden o köpek iddiaları: Cemil Kundakçı Aleyna Kalaycıoğlu'na ateş püskürdü! Herkes şok içerisinde...

"ALEYNA, ALAATTİN'İ KIŞKIRTTI, SİLAHI VEREN DE O" - Aleyna'nın annesine dair neler söylemek istersiniz? Aleyna, Canbay'dan mesajla ayrılmış. Yüz yüze bir konuşma yok. Kızın kafasında eski sevgilimi, yeni sevgilime söylerim gerekeni yapsın içgüdüsü devreye giriyor. Aleyna şımarık birisi, yeni sevgilisi üzerinden gövde gösterisi yapmak istedi. Alaattin'i kışkırttı ve arkasından onunla beraber oraya gitti. Alaattin'e silahı veren de o! Kubilay vurulduktan sonra 'Silahı göğsüme dayadım patlamadı' şeklinde açıklama yaptı. Neden? Çünkü silahta parmak izi var. Ondan dolayı bunu söylüyor.AHKEMEDEKİ İFADESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR - Adliyede Canbay'a aile yakınlarınız 'Bizi sattın' diye tepki gösterdi. Neden böyle bir olay yaşandı? Bu cümleyi ben söylemedim. Ben olaydan sonra Canbay'a, "Alaattin, Kubilay'a direkt ateş etti, sen ne yaptın peki? Herhangi bir müdahalede bulundun mu?" diye sordum. "Hayır. Hiçbir müdahale yapmadım. Arka koltukta oturan Yalçın'a doğru kaçırmaya çalıştım" dedi. Yalçın'a sordum, o da aynısını söyledi. Hatta Canbay'a "Bir müdahalen oldu mu can havliyle, emin misin?" diye tekrar tekrar sordum. O da "Kesinlikle müdahale etmedim" dedi. Mahkemede ise Canbay farklı bir açıklama yaptı. "Ben arabada hem Kubilay'ı hem de Yalçın'ı korumak için cenin pozisyonunu aldım" dedi. Şimdi bir kere bu pozisyonu 1.95 boyundaki bir insanın arabanın içine alması mümkün değil. Ön koltukta yani dar bir alanda Kubilay'a doğru bu pozisyonu alsa zaten oğlum değil kendi vurulurdu. "Cenin pozisyonunu alırken silaha ayağıyla müdahale etmiş olabilirim, hatırlamıyorum" diyor. 'Elle müdahale edildi' demiyor, çünkü Canbay'ın elinde barut izi çıkmamıştı. Alaattin, "Canbay tekmeyle bana müdahale etti, silaha çarptı. Silah nasıl patladı bilmiyorum" diyor. Yani Alaattin'in ifadesini destekler şekilde açıklama yapıyor Canbay... Halbuki ben ona daha önce defalarca sormuştum. "Hiç müdahale etmedim" demişti. Zaten 1.95 boyundaki insanın ön koltukta ayağıyla silaha müdahale etmesi imkansız. Ben yine de Canbay hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Zaten arabada Yalçın da vardı. O daha ilk ifadesinde Alaattin direkt ateş etti, silaha herhangi bir müdahale olmadı açıklamasını yapmıştı. Önümüzdeki duruşmada Yalçın'ın ifadesi önemli bir değer kazandı. O da Canbay gibi ifadeyi değiştirecek mi göreceğiz? Aleyna mahkemede konuşurken Kubilay'ın konusu olunca ağlamaklı şekilde, 'Cemil abicim' tarzında bir kelime aldı ağzına. 'Bana abi deme' diye tepki verdim. Yapmacıklar, anne-kız çok güzel rol yapıyorlar. Aleyna müzik piyasasına girmek için Canbay ile sevgili oldu bana göre, onu kullandı. Kubilay da Aleyna'ya o kadar kardeşlik yaptı. Hasta kız kardeşini bile Kubilay sırtında merdivenlerden indiriyordu. Bodrum'dan önce Aleyna'nın Fethiye'ye de konseri vardı. Kubilay onu konsere götürdü. Çok ilgilendi, ona kardeşlik yaptı. Ama Aleyna oğlum için 'ayakçı' kelimesini kullandı. Bunu duyunca ikinci kez vurulduk. Oğlumun iyi niyetli, yardımsever oluşunu kullandı demek ki... Aleyna, Canbay'la sevgiliyken bir açıklama yapmıştı. Demişti ki 'Ben bir sevgilimden ayrıldığım zaman bir sorun yaşarsam, onu yeni sevgilime bildiririm, gerekeni yapsın.' Kızın böyle bir psikopat yönü de var yani... Şimdi o sevgili konusundaki yaptığı açıklama Canbay'dan ayrılınca devreye girmiş ve bunu uygulayıp, oğlumun ölümüne sebep oldu.