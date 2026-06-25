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Ekonomi
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Merkez Bankası rezervlerinde 5 milyar doları aşkın artış oldu

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AA Giriş Tarihi:

Merkez Bankası rezervlerinde 5 milyar doları aşkın artış oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 115 milyon dolar yükselerek 157 milyar 196 milyon dolar oldu.

#1
Foto - Merkez Bankası rezervlerinde 5 milyar doları aşkın artış oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

#2
Foto - Merkez Bankası rezervlerinde 5 milyar doları aşkın artış oldu

Buna göre, 19 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 6 milyar 387 milyon dolar artarak 59 milyar 511 milyon dolara çıktı.

#3
Foto - Merkez Bankası rezervlerinde 5 milyar doları aşkın artış oldu

Brüt döviz rezervleri, 12 Haziran'da 53 milyar 124 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

#4
Foto - Merkez Bankası rezervlerinde 5 milyar doları aşkın artış oldu

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 272 milyon dolar azalarak 98 milyar 957 milyon dolardan 97 milyar 685 milyon dolara geriledi.

#5
Foto - Merkez Bankası rezervlerinde 5 milyar doları aşkın artış oldu

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 115 milyon dolar artarak 152 milyar 81 milyon dolardan 157 milyar 196 milyon dolara çıktı.

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