Uzungöl beyaz gelinliğini giydi! Kar kalınlığı boyu aştı!
Trabzon'un dünyaca ünlü turizm cenneti Uzungöl, gece saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza gömüldü.
Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Son günlerde aralıklarla devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Uzungöl ve çevresini beyaza bürüdü. Çam ağaçları ve göl çevresi kalın kar örtüsüyle kaplanırken, ortaya seyirlik manzaralar çıktı. Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı öğrenilirken, yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede ekiplerin yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Yoğun kar yağışı sonrası oluşan eşsiz manzara ise doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekti.