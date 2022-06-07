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Ekonomi Uzun zamandır beklenen kripto tasarısı yayınlandı!
Ekonomi

Uzun zamandır beklenen kripto tasarısı yayınlandı!

Önde gelen ABD’li senatörler, kripto varlıklar için kapsamlı bir çerçeve belirleyen yasa tasarısını yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 15:12:00 -
Uzun zamandır beklenen kripto tasarısı yayınlandı!

ABD’li Senatör Cynthia Lummis ve Senatör Kirsten Gillibrand, beklenen kripto varlık yasa tasarını açıkladı. Tasarı, sektörün gözetiminde SEC yerine CFTC’yi tercih ediyor ve kripto varlıklarla bir şeyler satın almaktan kaynaklanan vergi endişelerini gidermeyi amaçlıyor.

Tasarı, vatandaşları 200 doların altındaki işlemlerde vergiden muaf hale getirerek küçük ölçekli mal ve hizmet satın alımlarını vergi yükümlülüğünden kurtaracak. Ayrıca Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) yeni yetkiler verecek ve stablecoinler için de federal bir çerçeve belirleyecek.

Ek olarak, kripto menkul kıymetleri ve emtialar arasındaki farkı tanımlayacak ve token piyasaya sürenlerin “varlığın amacına ve tüketiciye ilettiği haklara veya yetkilere” dayalı olarak neyi piyasaya sürdüklerini önceden bilmelerini sağlayacak

Lummis ve Gillibrand’ın bu tasarısının bir diyalog başlatmak için önemli olduğu kaydedilirken diğer taraftan bunun gelecek yıla kadar sonuçlanmayabileceği belirtiliyor.

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