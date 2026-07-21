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Yine anız yakıldı: Safranbolu’da yangına müdahale ediliyor

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AA Giriş Tarihi:

Yine anız yakıldı: Safranbolu’da yangına müdahale ediliyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde anız yakılması sonucu çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

#1
Foto - Yine anız yakıldı: Safranbolu’da yangına müdahale ediliyor

Musalla Mahallesi mevkisinde tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle aniden açık araziye yayıldı.

#2
Foto - Yine anız yakıldı: Safranbolu’da yangına müdahale ediliyor

Kuru otların tutuşmasıyla alevlerin kısa sürede büyümesi ve farklı noktalara dağılması üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme arazözleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

#3
Foto - Yine anız yakıldı: Safranbolu’da yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma başlattı.

#4
Foto - Yine anız yakıldı: Safranbolu’da yangına müdahale ediliyor

Sarp ve kayalık arazideki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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