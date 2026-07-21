Yine anız yakıldı: Safranbolu’da yangına müdahale ediliyor
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde anız yakılması sonucu çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde anız yakılması sonucu çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Musalla Mahallesi mevkisinde tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle aniden açık araziye yayıldı.
Kuru otların tutuşmasıyla alevlerin kısa sürede büyümesi ve farklı noktalara dağılması üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme arazözleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma başlattı.
Sarp ve kayalık arazideki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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