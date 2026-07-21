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Yerel Kıbrıs gazisine son görev
Yerel

Kıbrıs gazisine son görev

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Kıbrıs gazisine son görev

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Eşref Kabak, son yolculuğuna uğurlandı.

Bayburt Devlet Hastanesi morgundan alınan Kabak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Şehit Oktay Altuntaş Camisi'ne getirildi.

Kabak'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

 

Törene, Kabak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Ahmet Evren Kızılarılı, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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