Kıbrıs gazisine son görev
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Eşref Kabak, son yolculuğuna uğurlandı.
Bayburt Devlet Hastanesi morgundan alınan Kabak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Şehit Oktay Altuntaş Camisi'ne getirildi.
Kabak'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Kabak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Ahmet Evren Kızılarılı, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız