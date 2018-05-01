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Uzun yaşamın 3 sırrı

Ne yazık ki, uzun ömürlü bir hayatın anahtarı olan sihirli bir ilaç ya da gençlik havuzu diye bir kaynak yoktur. Ancak, Avrupa'da bir dergide yayınlanan yeni bir araştırmaya göre hayatınıza neredeyse on yıl kadar bir süre katkıda bulunmayı garanti eden birkaç yaşam tarzı alışkanlığı kazanmanız mümkün.

01 Mayıs 2018 Salı 23:59
Uzun yaşamın 3 sırrı

34 yıllık bir dönemde yapılan bilimsel çalışmada, araştırmacılar ABD'de hemşirelerin ve sağlık profesyonelleri hastaların takip çalışması verilerini kullanmışlar ve belirlenen zaman içerisinde gerçekleşen ölüm olayları üzerinden verileri karşılaştırarak ortalama olarak bir erkek ömrünü 12 yıl ve bir kadın ömrünü 14 yıl uzamasına yardımcı olabilecek 3 belirgin yaşam tarzı alışkanlığı tanımlamışlardır.

Daha uzun yaşamak istiyorsanız, hiç beklemeden bu 3 yaşam tarzı alışkanlığını hayatınızla uyumlu hale getirmeye çalışın.

1. KİLO-BOY İNDEKSİNİZİ MUHAFAZA EDİN

Bedeninizin arzu ettiğiniz beden ölçülerinde görünmesi ve esnek hareket kabiliyetine sahip olması kadar, bedeninizin 18,5 ila 25 kilo-boy endeks aralığında tutmanın, görünüşünüz için değil sağlığınız için önemli olduğunu aklınızda bulundurmalısınız.

2. ORTA VEYA YOĞUN SEVİYELİ FİZİKSEL HAREKETLİLİK

Daha uzun yaşamak için koşu bandında saatler harcamanıza gerek yoktur. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, 70'li ve 80'li yaşlardaki insanlar için, az yorucu egzersizlerin uzun ömürlü bir hayata sahip olabilme adına yüksek yoğunluklu kardiyodan daha etkili olduğu keşfedilmiştir. Günde sadece 40 dakika süren bir yürüyüş bile kadınlarda menopoz sonrası  kalp yetmezliği riskini yüzde 25 oranında azaltabilir.

3. DÜZENLİ SIVI TÜKETİMİ

Alkali su başlıca olmak üzere günlük düzenli tüketilen sağlıklı içecekler bedenin enerji depolarını takviye edecek ve vücutta biriken toksinlerin vücut boşaltım organları tarafından dışarı atılmasına yardımcı olacaktır.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 23:59
  1. uzun yaşamak
  2. sağlıklı yaşam

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