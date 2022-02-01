Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırları açıklandı! Hara hachi bu nedir, nasıl yapılır?
Tüm araştırmalar uzun yaşamın en büyük sırrının fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmede saklı olduğunu gösteriyor.
Birçok insan daha uzun ve sağlıklı yaşamanın yollarını arıyor, bilim dünyası da çalışmalarını bu amaca hizmet etmek için yoğunlaştırıyor.
Hara hachi bu nedir?
Hara hachi Japonca Okinawa dilinde “sofradan tam doymadan kalkmak” anlamına geliyor. Ikına tıkına yememek, yiyecekleri tadına vararak, yavaş yavaş çiğnemek ve sofradan biraz aç kalkmak İnka'ların da, Akdeniz mutfağının da, Okinawa sofralarının da değişmez sağlık yaklaşımlarındandır.
Okinawalılar “Yüzde 80 tok olduğunuzda yemek yemeyi bırakın” anlamına gelen “Hara Hachi Bu “ olarak adlandırılan bir yeme prensibini uyguluyor.
Aynı zamanda uzmanlar, kalori kısıtlamanın sıkı bir diyete göre daha kolay olduğunu söylüyor. Hara Hachi Bu ilkelerini kullanan ve iki yıl boyunca kalorilerin yüzde 12 oranında kısıtlandığı bir ABD çalışmasında katılımcılardaha uzun yaşamla ilişkili hormonlarda artış sergiledi. Ayrıca vücut ağırlıklarının yüzde 10’unu kaybettiler.
Hara hachi bu nasıl yapılır?
Sağlıklı bir beslenmede yemeklerin yendiği zaman da önem taşıyor. Vücut saatiniz uyku düzenini, hormon seviyelerini, vücut ısısını ve metabolizmayı düzenliyor. İnsanlar gündüz yaşamaya evrimleştiği için geceleri metabolizma daha yavaş çalışıyor.
- Yavaş yiyin ve yemeğinize konsantre olun.
- Siz sindirirken salgılanan hormonların tokluk hissini beyninizde kaydetmesi yaklaşık on dakika sürüyor. Ayrıca, yemek yerken TV izlemeyin ya da okumayın.
- Ara sıra bıçağınızı ve çatalınızı bırakın.
- Bunların yanı sıra protein ve yüksek lifli gıdalara öncelik verin.Bir kişi, ortalama olarak, yediği yiyecekleri sindirmek için günlük enerjinin yaklaşık yüzde onunu kullanıyor. Ancak bu yüzde, yediğiniz yemeğin türüne göre değişiyor. Örneğin, protein sindirmek en fazla enerjiyi alıyor. Proteindeki toplam kalorinin yüzde 20 ile 30'u onu sindirmek için harcanırken, karbonhidratlar da bu oran yüzde 5-10, yağlarda ise yüzde 0-3 arasında değişiyor.
- Bununla birlikte, vücudunuzun depoladığı tüm glikozu kullanmasına yardımcı olmak için akşam yemeği ve kahvaltı arasında en az 12 saatlik bir boşluk bırakın. Bu yapıldıktan sonra, vücut enerji için yağ kullanmaya geçiyor.