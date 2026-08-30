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Siyaset Kılıç: Terör bitecek Türkiye lider olacak
Siyaset

Kılıç: Terör bitecek Türkiye lider olacak

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Kılıç: Terör bitecek Türkiye lider olacak

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, partisinin Nevşehir 15. Olağan Kongresindde konuştu.

MHP’nin sıradan bir parti olmadığını belirten Kılıç, şunları dile getirdi: “Bizim nihai hedefimiz Terörsüz Türkiye ve bölge hedefidir. Türk milletinin aydınlık geleceğinde ne kanlı terör örgütlerinin ne küresel baronların kanlı planlarının ne de vatanımızı bölmeye yeltenen satılmış maşaların yeri vardır. Sınırlarımızın içinde ve ötesinde tek bir hain kalmayıncaya kadar bu mücadele bizim. Terörün kökünü kazıyacak irade işte bu sarsılmaz imandır. Bölgemizi ateşe vermek isteyen emperyalist şer odaklarına karşı çelikten milli birlik ruhumuzla aşılmaz bir set çekeceğiz. Terör bitecek, bölgemiz huzura, Türkiye mutlak zaferine ve küresel liderliğine kavuşacaktır.”

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Yorumlar

Ahmet kililioglu

Şu emeklilerede bir el atsanız. Vallahi emekliler çok kızgın. Sonra sizi perişan ederler. Söylemedi demeyin.
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