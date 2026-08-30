Kılıç: Terör bitecek Türkiye lider olacak

MHP’nin sıradan bir parti olmadığını belirten Kılıç, şunları dile getirdi: “Bizim nihai hedefimiz Terörsüz Türkiye ve bölge hedefidir. Türk milletinin aydınlık geleceğinde ne kanlı terör örgütlerinin ne küresel baronların kanlı planlarının ne de vatanımızı bölmeye yeltenen satılmış maşaların yeri vardır. Sınırlarımızın içinde ve ötesinde tek bir hain kalmayıncaya kadar bu mücadele bizim. Terörün kökünü kazıyacak irade işte bu sarsılmaz imandır. Bölgemizi ateşe vermek isteyen emperyalist şer odaklarına karşı çelikten milli birlik ruhumuzla aşılmaz bir set çekeceğiz. Terör bitecek, bölgemiz huzura, Türkiye mutlak zaferine ve küresel liderliğine kavuşacaktır.”