Uzun süreli ekran kullanımı gözlerdeki alerjik bulguları artırıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Orhan, ilkbaharda alerjinin artması ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde uzun süreli ekran ve bilgisayar kullanımının, göz sorunlarını artırdığını bildirdi.

TOD'dan yapılan açıklamada, gözler açısından hem mevsimsel hem de karantina günleri nedeniyle artan başlıca iki soruna dikkat çekilerek, evde ekran önünde geçirilen uzun sürelerin gözlerde kaşıntı ve kızarıklığa neden olan bahar alerjisi şikayetlerini arttırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mehmet Orhan, bu dönemde ilkbahar alerjisinin artması, koronavirüs tedbirleri nedeniyle de evde uzun süreli ekran ve bilgisayar kullanımı sonucunda gözlerde sorunlar yaşandığını anlattı.

Orhan, gözde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve yanmanın, bahar döneminde alerjinin etkisiyle ortaya çıkan mevsimsel bulgular olduğunu dile getirerek, "Ancak bu bulgular, evde zaman geçirmek zorunda kaldığımız bu dönemde, her zamankinden daha uzun süre bilgisayar ve ekran kullanımı sonucu daha da artıyor. Bu tür kaşıntı, sulanma ve kızarıklıklar, alerjinin en temel bulgusu olup, enfeksiyonla bir ilgisi bulunmuyor." uyarısında bulundu.



Uzun süre ekran başında kalmanın ve cep telefonunu uzun saatler kullanmanın gözde yanma, kızarıklık, kuruluk ve yorgunluk hissini artırdığını ifade eden Orhan, uzun süre yakına odaklanmanın bu yorgunluk şikayetlerinin daha da yoğunlaşmasına neden olduğunu kaydetti.

Orhan, alerji konusunda önemli ve dikkat edilmesi gereken noktanın gözleri kaşımamak olduğunu belirterek, uzun süre gözleri kaşımanın kornea tabakasında incelme, bulanık görme ve astigmatizmaya yol açabildiğini dile getirdi.

Güneş gözlüğü kullanmanın, sık el ve yüz yıkamanın, alerji ilaçları ve damlaları kullanmanın alerji açısından koruyucu olduğunu belirten Orhan, şöyle devam etti:

"Ancak özellikle kortizonlu damlalar, glokom ve katarakt yan etkileri nedeniyle mutlaka göz doktoru kontrolünde kullanılmalı. Göz kuruluğu ve yanma sorunlarına ortamın kuru olması, göz kırpma refleksinin azalması, klimalı ortam, az su içilmesi, makyaj ve gereğinden uzun süreli kontakt lens kullanımı, ayrıca yakın mesafeden ekran çalışmaları neden olabiliyor. Bol su içmek, ortam nemini ayarlamak, düzenli göz kırpma refleksi, suni gözyaşı damlaları ve kontakt lensin uygun süreli kullanılması, sürecin düzeltilmesine destek sağlıyor."

- "Her 20 dakikada ara verin, uzağa bakın"

Prof. Dr. Mehmet Orhan, özellikle bilgisayar veya telefon ekranlarına yönelik uzun süreli yakından bakma durumlarında, 20 veya 30 dakikada bir ara verilmesini, bir süre için uzağa bakarak başka bir noktaya odaklanılması tavsiyesinde bulundu.

Bunun göz yorgunluğunun giderilmesi ve gözün dinlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Orhan, kontak lenslerin de mümkün olduğunca gün içi saatlerde takılmasını, gözde kuruluk hissedilmesi durumunda lens üzerinden koruyucu içermeyen suni gözyaşı damlası damlatılması gerektiğini söyledi.

Orhan, "Özellikle haftalık ve aylık lenslerde, lens akşam mutlaka çıkarılmalı temiz ve yeni solüsyona konulmalı. Temiz lens kutusu kullanılmalı ve lens kullanım süresi lens için tavsiye edilen sürenin üzerine çıkmamalı. Tüm bunlara uyulması, alerjinin artmaması ve gözde enfeksiyon oluşmaması için en önemli kurallardır." ifadelerini kullandı.