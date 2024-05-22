Uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu! Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili önemli haber geldi

Güneş gazetesi yazarı Ahmet Yenilmez, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti kurma hazırlıkları yaptığı konuşulan Yavuz Ağıralioğlu ile görüşmesini köşesine taşıdı. Yenilmez, "Önümüzdeki süreç, sadece iktidarın hazırlanmasıyla sürdürülecek bir süreç değildir, asıl hazır olması gereken muhalefettir" vurgusu yaptığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Önümüzdeki süreç, sadece iktidarın hazırlanmasıyla sürdürülecek bir süreç değildir, asıl hazır olması gereken muhalefettir.

Daha doğrusu, Türk siyaseti yeni sürece hazır mı?

Zihnimdeki sorularla, Sayın Yavuz Ağıralioğlu ile bir kahvaltıda bir araya geldik.

Ne konuştuğumuzu uzun uzadıya anlatmayacağım .

Evet, bir hazırlığın içerisinde olduğu malum!

Kendimce, sorduğum soruların cevabını da aldım.

Sayın Ağıralioğlu'nun şu sözleri çok ama çok önemliydi, "Düne takılıp dünün devamı olmayacağız, tüm sıkıntıları da bugünden ibaret saymayacağız! Yarını okuyacağız, yeni çağın yepyeni tanımadığımız sıkıntıları ve avantajları olacak ve biz, işte buna hazır bir kadro kurmaya çalışıyoruz".

Bu çok önemli, iktidar için de önemli muhalefet için de...!

Sıkıntı, bizim medeniyet ve gönül coğrafyamızda!

Birileri, Yavuz Sultan Selim Han'ın dizaynını bozmaya çalışıyor!"