Uzun süre susuz kalan 150 göçmen bulundu!
Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin düzensiz göçmenlere karşı mücadelesi devam ediyor. Özellikle bazı Batılı ülkelerin göçmenlere karşı tutumu tepkilere neden olurken Meksika’da bir tırın arkasında 150 göçmen bulundu. Göçmenlerin uzun süre susuz kaldıkları tespit edildi.
Meksika'nın Veracruz eyaletinde yer alan Cordoba kentinde çok sayıda göçmen, bir tırın kasasında terkedilmiş halde bulundu. Otoyolun kenarına terk edilen tırın kasasındaki göçmenler, terk edildiklerini fark etmelerinin ardından tır kasasına delik açarak dışarı çıkmayı başardı.
Uzun süre susuz kalmışlar
Göçmenlerin yardım istemesi üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Yetkililer, tırın kasasında çoğunluğunun Guatemala vatandaşı olan yaklaşık 150 kadar göçmen bulunduğunu ve tırın mekanik bir arızadan dolayı terk edildiğini ifade etti. Uzun süredir susuz kaldığı tespit edilen göçmenlere gönüllü itfaiye ekipleri içecek verirken, sağlık ekipleri de sıvı kaybı yaşayan bazı göçmenlere müdahale etti.