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Dünya Uzun süre kendilerine gelemediler! Topraktan sesler gelince kazdılar sonrası korkunç
Dünya

Uzun süre kendilerine gelemediler! Topraktan sesler gelince kazdılar sonrası korkunç

Avustralya'nın Queensland eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi. Köyde acı acı çığlıklar gelen yeri kazan iki adam, karşılarına çıkan manzarayla adeta hayatlarının şokunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 16:09:00 -
Uzun süre kendilerine gelemediler! Topraktan sesler gelince kazdılar sonrası korkunç

Haber Global’de yer alan bilgilere göre, Queensland eyaletinin Brisbane kentine bağlı bir köyde çok ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre 95 yaşındaki Dave Gray'in arkadaşları, onu görmek için çiftliğe gittiler ancak nereye bakındılarsa bir türlü yaşlı adamı göremediler.

İki kişi oldukları öğrenilen şahıslar, arkadaşlarını cep telefonundan aradılar ancak yine de cevap alamadılar. Bunun üzerine çiftliğin etrafında turlamaya başlayan şahıslar, bir kaç metre ötedeki toprak altından acı acı çığlıklar geldiğini duymalarıyla birlikte bölgeye yöneldiler.

Kazmaya başladılar

Toprağı kazmaya başlayan arkadaşlar, karşılarına çıkan manzara nedeniyle uzun süre kendilerine gelemedi. Çünkü toprağın altında acı acı bağıran kişi arkadaşları Dave Gray'di. Hipotermi olmak üzereyken kurtarılan adam, arkadaşları sayesinde hayata tutunmayı başardı.

Diğer yandan feci olaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Dave Gray'in engebeli bir araziyi düzleştirme yaptığı sırada toprak altında kaldığı ve kendi imkanlarıyla kurtulamadığı öğrenildi.

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