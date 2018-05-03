Uzun namlulu silah ele geçirildi

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik yürüttüğü çalışmada 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet kaleşnikof marka tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait şarjörler ve fişekler ele geçirildi. Operasyonda Y.B., H.B. ve A.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.