Uzun Mehmet Cami açılışı ne zaman? Başkan Erdoğan açıkladı

Zonguldak'ta yapımı tamamlanan, kentin 6 bin kişilik en büyük camisi Uzun Mehmet Camisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT özel yayınında gazetecilerin sorularını cevaplarken Uzun Mehmet Camisi ile iglili son durumu paylaştı.

Uzun Mehmet Cami açılışı ne zaman?

Erdoğan "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız. Aynı gün bir yeni çok modern bir maske fabrikasını da aynı gün yapacağız." açıklamasında bulundu.

Uzun Mehmet Camisi özellikleri

Milli Egemenlik Caddesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1,5 yıl önce inşaatına başlanan Uzun Mehmet Camisi, tamamlandı. Peyzaj çalışmalarında sona gelinen camide ses ve ışık denemeleri de sona erdi. 71 metre yüksekliğinde 4 minare ve 41 metre kubbe yüksekliği bulunan caminin altında ayrıca 200 araçlık otopark bulunuyor. 12 bin metrekare olan proje alanının, 2 bin 500 metrekarelik cami bölümünün yanındaki diğer bölümlerinde çocuk parkları, gezi ve bisiklet yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar bulunuyor. 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.